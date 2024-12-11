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Кипр ввёл новые визовые требования для русских туристов

Кипр ввёл новые визовые требования для русских туристов

Кипр изменил визовые требования для русских туристов, повторив шенгенские нормы. Увеличены сроки рассмотрения до 15 дней, необходима копия всех страниц паспорта и расширен перечень данных, включая банковские операции.

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