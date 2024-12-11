Кипр ввёл новые визовые требования для русских туристов

Кипр изменил визовые требования для русских туристов, повторив шенгенские нормы. Увеличены сроки рассмотрения до 15 дней, необходима копия всех страниц паспорта и расширен перечень данных, включая банковские операции.
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