4 причины, почему надо обязательно осмотреть автомобиль снизу после ремонта в автосервисе

Ремонт авто, фото: njcar.ru С уходом большинства зарубежных автопроизводителей с отечественного авторынка все больше автомобилистов обращаются в неавторизованные частные ремонтные мастерские для починки своих авто.
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