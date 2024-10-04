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4 причины, почему надо обязательно осмотреть автомобиль снизу после ремонта в автосервисе

4 причины, почему надо обязательно осмотреть автомобиль снизу после ремонта в автосервисе

Ремонт авто, фото: njcar.ru С уходом большинства зарубежных автопроизводителей с отечественного авторынка все больше автомобилистов обращаются в неавторизованные частные ремонтные мастерские для починки своих авто.

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