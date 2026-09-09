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НСА и «РосАгрохимслужба» провели в Новосибирске семинар для агростраховых экспертов Сибири и Урала

НСА и «РосАгрохимслужба» провели в Новосибирске семинар для агростраховых экспертов Сибири и Урала

Национальный союз агростраховщиков (НСА) совместно с ФГБУ «РосАгрохимслужба» провели выездной семинар для специалистов-экспертов Сибирского и Уральского федеральных округов.

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