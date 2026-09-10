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Царьград

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В России начнут проверять банковские вклады. К кому придут, в первую очередь?

В России начнут проверять банковские вклады. К кому придут, в первую очередь?

В России начнут проверять банковские вклады. Остатки на счетах населения уже превышают 50 трлн рублей, и банки, неся высокие процентные расходы по депозитам, всё чаще задаются вопросом о происхождении этих средств.

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