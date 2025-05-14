Задержаны таджики, порезавшие в Янино трех земляков из-за "косого" взгляда. Угрозыск нашел двух нелегалов из Таджикистана, причастных к кровавой ссоре в Янино.
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Задержаны таджики, порезавшие в Янино трех земляков из-за "косого" взгляда. Угрозыск нашел двух нелегалов из Таджикистана, причастных к кровавой ссоре в Янино.