Игроки «Зенита» не отказывались сидеть рядом с Соболевым

Максим Глушенков прокомментировал разговоры о нездоровой атмосфере в клубе из Санкт-Петербурга. Нападающий «Зенита» Максим Глушенков опроверг слухи о том, что некоторые игроки команды якобы отказались сидеть рядом с форвардом Александром Соболевым в раздевалке после его перехода в петербургский клуб.