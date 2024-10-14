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РОСБАЛТ

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Игроки «Зенита» не отказывались сидеть рядом с Соболевым

Максим Глушенков прокомментировал разговоры о нездоровой атмосфере в клубе из Санкт-Петербурга. Нападающий «Зенита» Максим Глушенков опроверг слухи о том, что некоторые игроки команды якобы отказались сидеть рядом с форвардом Александром Соболевым в раздевалке после его перехода в петербургский клуб.

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