В Красноярске в черте города заметили медведя

В Красноярске между Серебряным логом и академией биатлона заметили медведя. На страничке красноярского эко-парка «Гремячая грива» 26 августа призвали красноярцев воздержаться от прогулок «за оврагом» в связи с сообщениями о хищнике в черте города.
В Красноярске между Серебряным логом и академией биатлона заметили медведя. На страничке красноярского эко-парка «Гремячая грива» 26 августа призвали красноярцев воздержаться от прогулок «за оврагом» в связи с сообщениями о хищнике в черте города.
Свежие комментарии