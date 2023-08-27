НГС - Красноярск

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  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

В Красноярске в черте города заметили медведя

В Красноярске в черте города заметили медведя

В Красноярске между Серебряным логом и академией биатлона заметили медведя. На страничке красноярского эко-парка «Гремячая грива» 26 августа призвали красноярцев воздержаться от прогулок «за оврагом» в связи с сообщениями о хищнике в черте города.

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