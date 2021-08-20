Совместное заявление межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики «О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места»

В рамках реализации достигнутых соглашений в период с 12 по 17 августа 2021 г. по приглашению Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.
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