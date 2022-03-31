В Москве сорвали открытие «Артдокфеста»

За полчаса до начала фестиваля поступил звонок о минировании, зрителей эвакуировали на улицу. Затем организатора фестиваля Виталия Манского облили краскойВ четверг, 31 марта, в московском кинотеатре «Октябрь» должен был открыться «Артдокфест».