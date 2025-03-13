Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Егорова
    За такое сразу кастрировать! Может ГДЕ примет новый закон?Школьники изнасил...
  • Дмитрий Ковера
    Маме этой годовалой девочки не сделали анализ крови на всякие смешные вещества?:)Девочку спасают п...
  • Evgenija Palette
    Преступления и нарушения - само собой. НО НАДО ПРОВЕРЯТЬ ЗАКОННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НАШЕГО ГРАЖДАНСТВА!!! ЗАКОННОСТЬ! ИХ БУ...В России почти 1,...

Эрмитаж потратил на манекены для выставки о женской моде 3 млн

Эрмитаж потратил на манекены для выставки о женской моде 3 млн

В конце апреля в Эрмитаже откроется выставка, посвященная женской моде 1920-х — начала 1930-х годов. В это время дамы следовали в моде стилю ар-деко: разрезы, оголенные спины и плечи, простые формы и разнообразный декор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх