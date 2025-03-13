Эрмитаж потратил на манекены для выставки о женской моде 3 млн

В конце апреля в Эрмитаже откроется выставка, посвященная женской моде 1920-х — начала 1930-х годов. В это время дамы следовали в моде стилю ар-деко: разрезы, оголенные спины и плечи, простые формы и разнообразный декор.
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