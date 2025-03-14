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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никал встретится с де Риддером на турнире UFC в Де-Мойне

Трехраундовый поединок в среднем весе пройдет в главном карде турнира серии UFC Fight Night, который состоится в ночь на 4 мая в Де-Мойне, штат Айова.

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