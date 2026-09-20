Запад готовит юридических специалистов для срыва выборов в России — Центризбирком

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 20 сентября 2026 года заявила о подготовке Западом специально обученных юристов — «электоральных стервятников» — с целью дестабилизации и срыва выборов в Государственную думу России.
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