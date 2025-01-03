Жители сел: "Тяжело. Будем пользоваться свечами"

Жители сел, находящихся в зоне безопасности и под контролем Кишинева, говорят, что будут использовать свечи, если не будет электричества, и будут отапливать свои дома дровами после того, как с 1 января российский газ перестал поступать в Приднестровский регион.
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