Россия отправила военных и танки к границе с Афганистаном

Россия устраивает военные маневры у афганской границы в условиях захвата боевиками «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) 85% территории Афганистана.
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