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Депутат Леонов: мошенники массово звонят людям под видом сотрудников поликлиник

Депутат Леонов: мошенники массово звонят людям под видом сотрудников поликлиник

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил россиян, что мошенники массово звонят под видом сотрудников поликлиник и сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную.

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