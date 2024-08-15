«Лейкерс» подписали негарантированный контракт с Кайлором Келли

Форвард (26 лет, 213 см) подписал с клубом негарантированный контракт. Баскетболист провел прошлый сезон в G-лиге в фарм-клубе «Селтикс», набирая 6,3 очка, 4 подбора и 1,6 блок-шота за 16,6 минуты в среднем.