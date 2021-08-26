Закон и Порядок

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Похороны Газпрома не состоялись. Правда и вымысел об энергетическом переходе

Похороны Газпрома не состоялись. Правда и вымысел об энергетическом переходе

  Сообщество для тех, кто любит Россию! 00:00 Революция в энергетике 00:31 О четвертом энергетическом переходе 02:52 Реклама 03:57 Сложности с водородом 06:11 Технологии использование водорода 08:27 Перспективы природного газа 11:54 Об энергетическом переходе сейчас С появлением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), где электричество получают за счет силы ветра на специальных ветряках и солнечного света на фотоэлектрических преобразователях, зашла речь о четвертом энергетическом переходе человеческой цивилизации.

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Иван
просто НАДО было в школе учиться хорошо и знать Закон сохранения энергии, чтобы понимать, что "зелёная энергетика-это фуфло и большой обман. И Не надо рассказывать сказки про альтернативные источники энергии. Чтобы изготовить те же ветровые электростанции, солнечные батареи, или батареи для электромобилей и ввести их в эксплуатацию, необходимо затратить кучу энергии из обычных (грязных) источников. Плюс сам процесс достаточно грязный. Плюс аккумуляторы, провода, выпрямители, да мало-ли ещё… Да утилизация. Закон сохранения энергии ещё не отменён. Получите грязи с избытком на будущее. Да ещё зададимся вопросом, на чьей территории будут их изготовлять? А на чьей территории устанавливать? На чьей утилизировать? Но земля всё равно круглая, в конечном счёте, свои порции грязи, перепадут всем, кому пораньше, а кому попозже..
Иван
Галина Розум
Забыли что все ветряки приносят огромный вред природе?! Совсем одурели со своей "зелёной энергетикой"!
Борис Осипов
Очередная мировая афера, которая называется "зеленая энергетика"...
Валентин Щербаков
Гейропейцы с пиндосами делают все, даже в ущерб себе, чтобы развалить нашу страну, поэтому, своими нетрадиционными мозгами, постоянно выдумывают и придумывают всякую хрень не совместимую с реальной жизнью.
Мельников Александр
Необходимо готовиться к углеродному налогу. Стоимость газа увеличить на ставку этого самого налога. Контракты на газ переводить в форму аукционов.. Большую часть ориентировать за пределы ЕС. Водород же производить и поставлять не по трубопроводам, как сырьё, а только как конечный продукт в виде топливных элементов для транспорта и энергетических объектов. Углерод имеет огромное значение для жизни на Земле. Потому особое внимание уделить технологиям использования углерода, выделенного при переработке природного газа для получения водорода, в новых технологиях производства инновационных материалов технологического, медицинского и иных направлениях.

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