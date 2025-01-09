Смоленская епархия передала окопные свечи в зону СВО

В преддверии новогодних праздников Игумен Николай Золотов и прихожане Свят-Троицкого мужского монастыря передали военнослужащим Управления Росгвардии по Смоленской области партию окопных свечей и розжига для полевых печей.
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