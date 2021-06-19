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Спасатели МЧС РК повсеместно ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением неблагоприятных погодных условий

Спасатели МЧС РК повсеместно ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением неблагоприятных погодных условий

Вчера все смены спасателей Ялтинского и Алуштинского аварийно – спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а также добровольцы КРО ООО «РОССОЮЗСПАС» были задействованы в оказании помощи населению при событиях, происходящих в городском округе Ялта.

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