ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину американской ЧВК

Национальные армии и частные военные компании (ЧВК) одинаково должны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 23 августа в ходе брифинга, комментируя публикации воюющей за Киев американской ЧВК, где наемники с минометом расположились возле детской площадки.