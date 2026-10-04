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Жидкий висмут против коррозии: в США выделили $1 млн на защиту передовых ядерных реакторов

Жидкий висмут против коррозии: в США выделили $1 млн на защиту передовых ядерных реакторов

Учёные займутся тремя продуктами деления — самарием, европием и теллуром, — разрушающими оборудование в реакторах на расплавленных солях Группа под руководством Университета штата Пенсильвания получила $1 млн от Министерства энергетики США на решение проблемы трёх продуктов деления, разъедающих оборудование перспективных ядерных реакторов.

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