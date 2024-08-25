В конкуренции за российскую нефть произошла смена лидера

Переписана первая строка в рейтинге импортеров нефти из России. Звучавшие в начале года неблагоприятные оценки состояния и перспектив импорта российской нефти Индией совершенно не оправдались — вместо этого реализовался благоприятный для обеих стран сценарий.
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