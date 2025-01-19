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Всё могло кончиться в конце 2022 года. Названа фамилия ещё одного человека, который сорвал мирный процесс по Украине

Всё могло кончиться в конце 2022 года. Названа фамилия ещё одного человека, который сорвал мирный процесс по Украине

Стала известна фамилия ещё одного человека, который сорвал мирный процесс по Украине. Оказалось, что разжигателем войны был не один только Борис Джонсон.

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