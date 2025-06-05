Ямальские полицейские отмечают День российской полиции

В УМВД по ЯНАО прошли торжества в честь 307-й годовщины со дня образования российской полиции. На праздничное мероприятие собрались сотрудники ведомства, ветераны, члены их семей, а также представители общественности.
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