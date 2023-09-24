AP: Зеленский в Канаде поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галиция» Хунки Владимир Зеленский. Фото: Carlos Osorio / Reuters Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки.
Зеленский в Канаде поприветствовал экс-бойца дивизии СС
Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман выполняет все указания главных террористов и фашистов планеты - США! От них, вся эта зараза, распространяется по всей нашей планете!😱👈🖕
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16 час.
Лев Добрый
Наркоман должен быть ликвидирован, чтобы ОН перестал распространять фашизм по всей планете!👀👈👍
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16 час.
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