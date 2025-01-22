В Архангельске собственникам жилья в 2024 году выплатили 180 миллионов рублей

У собственников есть право выбора: получить благоустроенное жилье либо денежную компенсациюВ 2024 году по программам переселения и во исполнение судебных решений архангелогородцам выплатили более 180 миллионов рублей.
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