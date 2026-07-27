БПЛА атаковал многоквартирный дом в Ростове По словам губернатора Ростовской области, разрушения после атак по Ростову зафиксированы сразу в трёх районах города.
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БПЛА атаковал многоквартирный дом в Ростове По словам губернатора Ростовской области, разрушения после атак по Ростову зафиксированы сразу в трёх районах города.
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