Почему на самом деле поссорились капитан-командор Иевлев и воевода Прозоровский из «России молодой»

Если вы помните, то главными злодеями замечательного фильма «Россия молодая» оказались совсем не шведы, а вполне себе свои: архангельский воевода Прозоровский и его сменщик на этом посту Василий Ржевский плюс «злодей» поручик Мехоношин.
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