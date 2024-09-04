Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Alex Nемо
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Почему на самом деле поссорились капитан-командор Иевлев и воевода Прозоровский из «России молодой»

Почему на самом деле поссорились капитан-командор Иевлев и воевода Прозоровский из «России молодой»

Если вы помните, то главными злодеями замечательного фильма «Россия молодая» оказались совсем не шведы, а вполне себе свои: архангельский воевода Прозоровский и его сменщик на этом посту Василий Ржевский плюс «злодей» поручик Мехоношин.

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