Попавший в ДТП под Сочи водитель Mercedes признал вину в случившемся

Являющийся подозреваемым по уголовному делу по факту произошедшего накануне под Сочи ДТП с погибшей и двумя пострадавшими водитель Mercedes признал, что выехал на полосу встречного движения, сообщил представитель прокуратуры по Краснодарскому краю.
Являющийся подозреваемым по уголовному делу по факту произошедшего накануне под Сочи ДТП с погибшей и двумя пострадавшими водитель Mercedes признал, что выехал на полосу встречного движения, сообщил представитель прокуратуры по Краснодарскому краю.
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