Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    При таком движении в "цифровизацию" скоро придётся переходить на натуральный обмен. Мошенникам из минцифры и грефу пр...Чиновников, продв...
  • lakmus
    Вы правы, если бы наши разводили лягушек, француз рассыпАлся бы в хвалебных речах.Американские астр...
  • Ольга Власенко
    Дикари, они везде дикари. Не только в МосквеВ Махачкале школь...

Попавший в ДТП под Сочи водитель Mercedes признал вину в случившемся

Попавший в ДТП под Сочи водитель Mercedes признал вину в случившемся

Являющийся подозреваемым по уголовному делу по факту произошедшего накануне под Сочи ДТП с погибшей и двумя пострадавшими водитель Mercedes признал, что выехал на полосу встречного движения, сообщил представитель прокуратуры по Краснодарскому краю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх