Об авианалете предупредили жителей Пуциловки

Об авианалете предупредили жителей Пуциловки

Жителей села Пуциловка Уссурийского городского округа предупредили об учениях с применением авиационных средств поражения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх