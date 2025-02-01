В Татарстане лимит программы капремонта многоквартирных домов в текущем году увеличен и составляет 10,3 млрд руб

О планах по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы, гидротехнических сооружений и многоквартирных домов доложил сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.