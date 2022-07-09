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Морские пехотинцы Северного флота приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке

Морские пехотинцы Северного флота приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке

Занятия по морской десантной подготовке являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей подразделений береговых войск Северного флота.

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