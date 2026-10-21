© Максим Гучек/РИА НовостиУкраина по итогам переговоров с представителем США Стивом Уиткоффом и после его визита в Санкт-Петербург может пойти на «какие-то компромиссы» с Россией, однако потом Киев попытается саботировать соглашение.
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