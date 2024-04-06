Популярный кроссовер Changan CS35 Plus подешевел в России

Changan поднимает цены на одни машины, а на другие — опускает. Так, компания увеличила так называемую «дополнительную выгоду» (по сути — прямую скидку) на две свои модели: популярный кроссовер CS35 Plus и на седан Lamore.
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