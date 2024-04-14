Алтай отмечает 150-летие Рериха уникальной выставкой артефактов

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая состоялось уникальное событие — публике впервые были представлены свыше 400 артефактов, имеющих отношение к Николаю Рериху, его семье и близкому окружению, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии