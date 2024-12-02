Ключевая ошибка Банка России

Сергей Ипатов

"Прогноз Банка России (прирост, % к предыдущему году) Ни в одном из среднесрочных прогнозов ЦБ среднегодовой темп роста ВВП в 2025–2027 годах не достигает даже 2,5%". Это не совсем прогноз. Это ЗАДАЧА, которую решает цб. Эльвира даже не стесняется, она в открытую говорит (почти дословно): задача, или цель, которую они преследуют, - охладить спрос, заморозить экономику и т.д. и т.п. И что интересно, Путин, с одной стороны требует увеличивать темпы роста ВВП, а с другой - высказывает убежденность, что цб делает все правильно. Как у него в голове уживаются две эти смысловые конструкции, лично для меня большая загадка. Впрочем, он часто говорит одно, а делает (ну, или позволяет делать) совершенно другое (как пример, злосчастная пенсионная реформа). Нет, я понимаю, что они делают. Инфляция увеличивает доходы в бюджет, её значение в официальной статистике снижается, разница записывается в рост. Все волки сыты и довольны - формально цель по росту экономики выполняется, мфв писает кипятком от счастья, видя, как загибается реальный сектор, цб докладывает ему о проделанной работе и в красках расписывает, какой он молодец, а тот в свою очередь складывает себе в стол (на более подходящие времена) наградные медальки всем причастным, депутаты "зарабатывают" свои зряплаты, вводя все новые налоги и повышая старые, и отказываясь вмешиваться в деятельность цб, или даже оправдывая его с позволения сказать деятельность, все счастливы и довольны, и только овцы вынуждены подставляться под очередные стрижки. И если говорить о совпадениях, лично мне показалось символичным, что рост доходов в бюджет (20%) совпал с размером ставки цб (20-21%)