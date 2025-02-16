Летом на набережной Оки в Калуге хотят открыть точки питания

В Калуге начались торги на размещение точек общественного питания и торговли на набережной Оки. Предприниматели могут поучаствовать в конкурсе на открытие 7 коммерческих точек вдоль набережной Оки в Калуге.
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