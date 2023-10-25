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Глава МИД Польши Рау назначил историка Гузы послом страны на Украине

Глава МИД Польши Рау назначил историка Гузы послом страны на Украине

Глава МИД Польши Збигнев Рау назначил новых послов республики в четырех государствах, передает ТАСС. По информации агентства, изменения затронули представительства Варшавы на Украине, в Анголе, в Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме.

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