Глава МИД Польши Рау назначил историка Гузы послом страны на Украине

Глава МИД Польши Збигнев Рау назначил новых послов республики в четырех государствах, передает ТАСС. По информации агентства, изменения затронули представительства Варшавы на Украине, в Анголе, в Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме.
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