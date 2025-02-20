Юрий Баранчик: России никуда не уйти от пятимиллионной армии

России никуда не уйти от пятимиллионной армииВ настоящее время линия соприкосновения России с коллективным Западом, оно же – НАТО, представляет собой ломаную линию от Мурманска до Петербурга, далее – до границы с Белоруссией, и от границ Брянской, Курской, Белгородской губерний бежит до берегов … .