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Юрий Баранчик: России никуда не уйти от пятимиллионной армии

Юрий Баранчик: России никуда не уйти от пятимиллионной армии

России никуда не уйти от пятимиллионной армииВ настоящее время линия соприкосновения России с коллективным Западом, оно же – НАТО, представляет собой ломаную линию от Мурманска до Петербурга, далее – до границы с Белоруссией, и от границ Брянской, Курской, Белгородской губерний бежит до берегов … .

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