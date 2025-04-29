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Татар-информ

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«Смерти нет, есть только вечная жизнь»: митрополит Кирилл совершил Литургию в Радоницу

«Смерти нет, есть только вечная жизнь»: митрополит Кирилл совершил Литургию в Радоницу

Автор: Елена Фенина Фото: Татарстанская митрополия Сегодня, в день Радоницы, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную Литургию в Пещерном храме Казанского кафедрального собора Богородицкого монастыря Казани.

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