«Смерти нет, есть только вечная жизнь»: митрополит Кирилл совершил Литургию в Радоницу

Автор: Елена Фенина Фото: Татарстанская митрополия Сегодня, в день Радоницы, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную Литургию в Пещерном храме Казанского кафедрального собора Богородицкого монастыря Казани.
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