В школах России планируют запретить использовать телефоны во время занятий

В Госдуму внесен законопроект, направленный на усиление дисциплины в школах. Одним из предложенных изменений является запрет на использование средств связи школьниками во время занятий, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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