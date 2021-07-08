Брать на работу мигрантов и гнать русских выгодно: Раскрыта коррупционная схема

Медвежий уголПолитикаБрать на работу мигрантов и гнать русских выгодно: Раскрыта коррупционная схема Дискуссия о мигрантах в России привела к постыдному утверждению о том, что гостям платят больше, чем русским.Вернуться к статье235НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийВсе разговоры о борьбе с коррупцией - просто разговоры. Надо определить, кому это выгодно, и тогда не говорить, а просто действовать. Это пустобрехство - отвлекающий маневр. Надо поставить четкие задачи правоохранителям, и они это сделают. Сложности никакой. Главное - конкретика.Николай КузнецовЭто не пустая болтовня, чем больше шум, поднятый в сетях, тем больше шансов, что хоть что-то начнут делать. Больше, к сожалению мы никак влиять не можем. Да еще всякие штрейкбрехеры, вроде Натесова, Дмитренко с Майком и тому подобными могут этот шум свести к перебранке.Наталья КозловаКто конкретно будет ставить задачи правоохранителям? У правоохранителей вообще-то начальство есть, нас они слушать не обязаныВиталийА кто поднимает вопрос об отсутствии необходимости в мигрантах? Они и должны решать. Или эти ребята просто мутят воду? Любую проблему можно решить, если ею заниматься.ВиталийСети к делу не пришлешь. Это - просто обмен мнениями. Вопрос надо решать или быть зрителем. А зрители на процесс не влияют.Николай КузнецовАга, решать должен тот, кому положено? Только тут очень к месту поговорка -кому положено тем и наложено. Ложили они на то, что они должны.юрий волковскийПока работа мигранта выгодна бизнесменам, полиции и власть придержащим никто не станет с этим бороться. Хоть язык сломай говоря про диаспоры и про то, что деньги из российской экономики утекают за рубеж.АЛЕКС БАМДля русских есть более квалифицированная работа которую мигранты выполнить не в состоянии. Эти рабочие места надо создавать.ВиталийНа стройке без квалификации делать нечего, только носильщик. В советской Москве работало 0,7 млн аттестованных строителей и не было мигрантов. Практически каждый десятый москвич был связан со стройкой. После развала эту отрасль практически похоронили. Бывшие строители уже пенсионеры. А новых готовить считают убыточным. Вот такие нынешние менеджеры. Считают только деньги в кармане. На будущее думать мозгов не хватает. Поэтому мигранты - спасательный круг.АЛЕКС БАМСтройка для москвичей - это работа низкой квалификации. Инженер-строитель - это ещё можно работать. На низкой квалификации пусть мигранты работают. Дворниками.ВиталийПонятно, далёк от жизни. Любой неначальник - низкая квалификация.АЛЕКС БАМС точностью до наоборот определил. Начальник нужен раздавать пендюлей. Больше он ни для чего не нужен. Хотя такие люди тоже нужны. В строительных чертежах я плохо разбираюсь. могу каменщиком работать разряда 4-гоВиталийА чем отличается 3-й разряд от 4-го или 5-го. Не только зарплатой, но и умением, т.е. квалификацией. И так в любой отрасли. Медсестра без опыта иглу при уколе в заднице оставит, парикмахер без навыка такую прическу сделает, что будешь готов его грохнуть. Так что случайные мигранты не востребованы.АЛЕКС БАМТорговать, болтаться по улицам - таких мигрантов гнать в шею. Кстати я одного мигранта встретил кладку делает - каменщик - очень даже квалифицированно. Я даже удивился.АНГЕЛ АНГЕЛНи чего правоохранители делать не будут, мигранты и гастарбайтеры это и их хлеб, они от них кормятся, и миграционна служба имеет, чиновники, политики... Если везут сюда значит это выгодно... Бизнесмены просто как свои деньги вкладывать не будут они умеют считать... Так что решение гораздо проще... Надо поднять МРОТ и минимальные пенсии до 50 тыс. руб. Народ не идет работать из-за мизерных зарплат. Разговоры о том что Россияне не хотят работа это миф который специально раздувают исследования показали что более 75% перерабатывает, при этом работодатели недоплачивают. КЗОТ не работает и на сегодня работники ни чего сделать не могут...Андрей Павлов"В стране в ходе реализации нынешней откровенно антинациональной миграционной политики сложился совершенно чёткий альянс трёх сил. Во-первых, жирующего на мигрантском труде бизнеса, получающего сверхприбыли за счёт "серых" зарплат мигрантов, ухода от налогов и социальных выплат, имеющего возможность десятилетиями не повышать заработок, не улучшать условия труда, плевать на технику безопасности и какие-либо социальные права своих работников. Во-вторых, верхушки соответствующих диаспор, сидящих на поставке дешёвой рабочей силы в Россию, с помощью зависимых земляков подминающих здесь целые сферы бизнеса и контролирующих этнический криминал. И в-третьих, коррумпированного чиновничества (в том числе – высокопоставленного) и правоохранителей, намертво присосавшихся к этой системе и её крышующих." https://vmestevselegche.mirtesen.ru/blog/43420725413/Russkie-oligarhi-nachali-prozrevat-Migrantskoe-lobbi-poshlo-v-at?utm_referrer=mirtesen.ru Эту триаду может приструнить только государство. Но...ВиталийЧто "Но..."? Продолжай. Или инструкции не было, что писать дальше? Проявил инициативу - не бросай начатое, доведи до логического конца. Лозунги нам не нужны, ты - не партия с призывами. Есть конкретный план? Вперёд, героем будешь! А так лишь бы воздух испортить.Андрей ПавловНу если мозгов не хватает додумать про "Но...", то объясню. Но... делать оно это не будет из-за срастания коррумпированных чиновников с бизнесом и диаспорами. Пример - мэр Новосибирска и азербайджанская диаспора там, недавний случай.ВиталийКогда вам руки отрубят, чтобы едунду не писали? За слова отвечать надо. В советское время за тобой бы уже приехали. Клевета называется, поклёп. Если спросят официально - документально подтвердить? Конечно нет.Юрий Мельников"Дело в коррупционной схеме, когда мигранту выбивают зарплату больше, а на деле платят меньше" это видно не только днем и при свете, но и темную ночь простым русским. А вот Правитель, окруживший себя нацменами -капиталистами, чужеземцами и чужеродцами не видит, надев даже очки и не слышит. Такой уровень Правителя. Быть калекой и слепым, и глухим и без рук и без ног. Одним словом, калека. Ничего не может делать или не желает.Виктория ПутковаТочно так и есть. попробуйте перебраться в россию и получить быстро вид на жительство и гражданство. а без этого нас на работу не берут. Видела очереди в миграционке на получение работы и регистрацию. И работают мигранты везде. Я не против этого, но не слишком ли их много в России становится. Им иногда нужно напоминать как они нас гнали из своих независимых...,СергейЖидовская власть делает все, чтобы россиян сделать изгоями в своей стране.. Им нужно ,как можно больше, "разбавить" население России, чтобы оно ,население ,было разобщено.., чтобы утвердить и закрепить свою власть над разобщенными.. Для этого они разгромили заводы, фабрики, колхозы, профсоюзы и другие сплачивающие народ организации...Александр ТурчинВ Москве дефицит гастеров???Идёшь по Москве,я гость нашей столицы ,такое впечатление что попал в аул или кишлак причем эти башибузуки ведут себя так нагло, что чувствуешь ,что ты гость в своей столице,а это настоящие охуевшие от собственной значимости и безнаказанности хозяева!Куда мы катимся???Ведь почти все места в столице заняты этими хозяевами причем стратегически важные!А не задумывается ли хер или гер собянин и наш глубоко не..уважеаемый гарант что эти ....могут в час "х" устроить очень большой титаник???Комментировать
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