Wuhan Open 2026: Ронни О’Салливан встретится с Селби в 1/4 финала

Марк Селби победил Пан Цзюньсюя, Ронни О’Салливан обыграл Стивена Магуайра, Джадд Трамп нанес поражение Сы Цзяхою, а Чжао Синьтун одолел Барри Хокинса в четвертьфинале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Марк Селби вышел в 1/4 финала на турнире в Ухане (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Марк Селби отразил атаку Пан Цзюньсюй и одержал победу со счетом 5-4.