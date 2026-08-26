Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Wuhan Open 2026: Ронни О’Салливан встретится с Селби в 1/4 финала

Wuhan Open 2026: Ронни О’Салливан встретится с Селби в 1/4 финала

Марк Селби победил Пан Цзюньсюя, Ронни О’Салливан обыграл Стивена Магуайра, Джадд Трамп нанес поражение Сы Цзяхою, а Чжао Синьтун одолел Барри Хокинса в четвертьфинале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Марк Селби вышел в 1/4 финала на турнире в Ухане (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Марк Селби отразил атаку Пан Цзюньсюй и одержал победу со счетом 5-4.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии