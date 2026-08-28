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Медицина 2.0

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Врач Захарова: употребление йогурта помогает снизить высокое давление - как часто его есть

Врач Захарова: употребление йогурта помогает снизить высокое давление - как часто его есть

В то время как в целом здоровая диета является ключом к снижению кровяного давления, йогурт может помочь проложить путь к снижению давления.

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