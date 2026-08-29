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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов про 0:1 от «Динамо»: «Не повернется язык сказать команде плохое слово. Фолы трактовались по‑разному что в одну сторону, что в другую, хотелось бы понимания трактовок»

Михаил Галактионов высказался о поражении от « Динамо » (0:1) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ. – Тренер «Динамо» Сандро Шварц о вас тепло высказался.

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