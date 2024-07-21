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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

От Аллы Пугачевой отворачиваются очень влиятельные люди

Перед певицей Аллой Пугачевой остается все меньше открытых дверей. Артистка продолжает быть значимой фигурой в мире российского шоу-бизнеса, однако ее высказывание о «холопах и рабах» привело к тому, что от нее отвернулись не только поклонники, но и олигархи.

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