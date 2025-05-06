Александр Овечкин отправил подарочное джерси президенту Лукашенко

Хоккеист Александр Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко. В недавнем матче Кубка Стэнли Овечкин забил 76-й гол в карьере и сравнялся с легендой хоккея Марио Лемье, заняв 12-е место в рейтинге бомбардиров.