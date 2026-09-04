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Живая Кубань

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Губернатор Кубани потребовал не допустить топливного кризиса в Сочи после атаки БПЛА

Губернатор Кубани потребовал не допустить топливного кризиса в Сочи после атаки БПЛАПосле атаки украинских беспилотников в Сочи может осложниться ситуация с топливом.

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