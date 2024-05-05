15 собак, которые, конечно, друзья человека, но могут и напакостить

Собаки, конечно, лучшие друзья людей, но тоже иногда ошибаются. Когда захватывает волна веселья так, что сносит от радости крышу, пес перестаёт давать отчет своим действиям, а о последствиях сожалеет крайне редко.
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