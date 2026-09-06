Фигурист Козловский назвал самым лучшим четверной выброс в паре с Бойковой

Михаил Терещенко/ТАСС Российский фигурист Дмитрий Козловский 6 сентября поделился впечатлениями о четверном выбросе, который они выполнили в паре с Александрой Бойковой на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.
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